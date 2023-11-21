روسيا توقف مواطنا فرنسيا لدخوله من إستونيا بشكل غير قانوني

أوقفت روسيا مواطنا فرنسيا لعبوره الحدود من إستونيا على متن قارب بشكل غير قانوني ووضعته في الحبس الاحتياطي لمدة 30 يومًا على الأقلّ، على ما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الثلاثاء.



وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان نقلته وكالات أنباء روسية عدة: "أتاحت إجراءات التحقق التي تم تنفيذها إثبات أن الشخص المعني هو مواطن فرنسي. اعترف الأجنبي بعبور حدود روسيا الاتحادية بطريقة غير قانونية من خلال الالتفاف على نقاط التفتيش القائمة بين إستونيا وروسيا باجتيازه نهر نارفا على متن قارب".