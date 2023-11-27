مدمرة إيرانية التحقت بالأسطول الشماليّ لبحرية الجيش الإيرانيّ

التحقت المدمرةُ الإيرانية "ديلمان" بالأسطول الشماليّ لبحرية الجيش الإيرانيّ، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.



وتتمتع هذه المدمرة الإيرانية المحلية الصنع، بأكثر الأنظمة الدفاعية والقتالية تعقيدًا، بحيث جُهّزت بمختلف أنواع المعدات والمدافع الثقيلة والرشاشة والطوربيدات.