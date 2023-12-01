فنزويلا تؤكد المضي قدما في إجراء استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو

أكدت فنزويلا، أنها ستجري الأحد استفتاء حول ضم منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا، رغم الأمر الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالامتناع عن أي تغيير للوضع القائم.



وأمرت محكمة العدل الدولية، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القائم في المنطقة المتنازع عليها، من دون الإشارة إلى الاستفتاء الفنزويلي.



وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز: "لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح للمحكمة بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا أو المطالبة بحظر أو تعديل عمل سيادي".



وتابعت رودريغيز: "فنزويلا ستواصل كل الاستعدادات بهدف إجراء الاستفتاء الاستشاري".

