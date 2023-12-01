إسرائيل لن تجدّد تأشيرة ممثلة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة

أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تجدّد تأشيرة عمل منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، بحسب ما أعلن متحدث أممي الجمعة.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عين الكندية هاستينغز في كانون الأول في هذا المنصب وأيضا نائبة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "أبلغتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة هاستينغز بعد انتهاء صلاحيتها في وقت لاحق من هذا الشهر".



ولم يقدم المتحدث تفاصيل بشأن ما إن سيتم استبدال هاستينغز أو ستواصل عملها من مكان آخر، الا أنه أكد "ثقة الأمين العام الكاملة" بها.