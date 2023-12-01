لافروف يعبّر عن "لامبالاته" بمصير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا



اختتمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قمتها السنوية الجمعة، حيث أعربت روسيا التي تمثلت بوزير خارجيتها سيرغي لافروف عن "لامبالاتها" بمستقبل أكبر منظمة أمنية إقليمية في العالم.



وأثار غزو موسكو لأوكرانيا المستمر منذ شباط/فبراير 2022 انتقادات شديدة من معظم أعضاء المنظمة، في حين قاطعت كييف وحلفاء لها اجتماع هذا العام الذي انعقد في عاصمة مقدونيا الشمالية، احتجاجا على المشاركة الروسية.



وأعلن بوجاز عثماني، وزير خارجية مقدونيا الشمالية ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن نتائج الاجتماع الثلاثين للمجلس الوزاري للمنظمة الذي استمر يومين، قائلا إنه تم "إنقاذ" المنظمة بانتخاب رئيس جديد لها وتمديد مهام مسؤوليها.

