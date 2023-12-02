الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطيران الإسرائيلي يشن ضربات في محيط دمشق
أخبار دولية
2023-12-02 | 00:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الطيران الإسرائيلي يشن ضربات في محيط دمشق
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات فجر السبت في محيط دمشق، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان "حوالى الساعة 1,35 من فجر اليوم (السبت)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "أهدافا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق. أضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الإسرائيلي
ضربات
التالي
وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو يوصون بإنشاء اتحاد كونفدرالي
لافروف يعبّر عن "لامبالاته" بمصير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-10-12
وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها
خبر عاجل
2023-10-12
وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها
0
آخر الأخبار
2023-11-30
الجيش الإسرائيليّ أطلق قذيفة مدفعية على محيط تلة الراهب مقابل أطراف عيتا الشعب ورامية
آخر الأخبار
2023-11-30
الجيش الإسرائيليّ أطلق قذيفة مدفعية على محيط تلة الراهب مقابل أطراف عيتا الشعب ورامية
0
آخر الأخبار
2023-11-28
الجزيرة: إشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في محيط مخيم جنين
آخر الأخبار
2023-11-28
الجزيرة: إشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في محيط مخيم جنين
0
آخر الأخبار
2023-11-24
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تشدد تعزيزاتها العسكرية في محيط سجن عوفر وتمنع المواطنين من الاقتراب من محيطه
آخر الأخبار
2023-11-24
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تشدد تعزيزاتها العسكرية في محيط سجن عوفر وتمنع المواطنين من الاقتراب من محيطه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:24
العراق يؤكد لواشنطن رفضه لأي "اعتداء" على أراضيه
أخبار دولية
02:24
العراق يؤكد لواشنطن رفضه لأي "اعتداء" على أراضيه
0
أخبار دولية
01:57
نحو 20 دولة تدعو في كوب28 لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050
أخبار دولية
01:57
نحو 20 دولة تدعو في كوب28 لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050
0
أخبار دولية
00:08
وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو يوصون بإنشاء اتحاد كونفدرالي
أخبار دولية
00:08
وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو يوصون بإنشاء اتحاد كونفدرالي
0
أخبار دولية
16:26
لافروف يعبّر عن "لامبالاته" بمصير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أخبار دولية
16:26
لافروف يعبّر عن "لامبالاته" بمصير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
0
آخر الأخبار
01:59
الجيش الاسرائيلي: طائرات سلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على أكثر من 50 هدفاً في هجوم واسع النطاق في منطقة خان يونس
آخر الأخبار
01:59
الجيش الاسرائيلي: طائرات سلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على أكثر من 50 هدفاً في هجوم واسع النطاق في منطقة خان يونس
0
اسرار
01:07
اسرار الصحف المحلية 02-12-2023
اسرار
01:07
اسرار الصحف المحلية 02-12-2023
0
أخبار لبنان
2023-09-28
وزيرا الاشغال والبيئة أكدا اهمية التنسيق بين الادارات منعا للفيضانات في موسم الامطار
أخبار لبنان
2023-09-28
وزيرا الاشغال والبيئة أكدا اهمية التنسيق بين الادارات منعا للفيضانات في موسم الامطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
0
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
0
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ماذا بعدَ الحرب المتجددة على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ماذا بعدَ الحرب المتجددة على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب بين حماس وإسرائيل إستؤنفت... خلاف أميركي - إسرائيلي كبير أفشل تمديد الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب بين حماس وإسرائيل إستؤنفت... خلاف أميركي - إسرائيلي كبير أفشل تمديد الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انطلاق مهرجانات اسواق بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انطلاق مهرجانات اسواق بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
2
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
3
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
4
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
5
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
6
فنّ
12:29
لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)
فنّ
12:29
لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)
7
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
8
فنّ
05:43
"وجهها مثل قرص الكبّة".. مرام علي نجمة "الخائن" تكشف السبب: "لا وزن زائد ولا عمليات"
فنّ
05:43
"وجهها مثل قرص الكبّة".. مرام علي نجمة "الخائن" تكشف السبب: "لا وزن زائد ولا عمليات"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More