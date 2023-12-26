الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء ان إيران تراجعت عن تباطؤ في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة، وعادت إلى معدل يبلغ حوالي تسعة كيلوجرامات شهريا بدلا من المعدل المخفض البالغ ثلاثة كيلوجرامات.



وذكرت الوكالة في بيان "أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم-235 إلى حوالي تسعة كيلوجرامات شهريا منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين"، في إشارة إلى موقعي فوردو ونطنز.