اسبانيا تؤكد اعترافها بجوازات سفر كوسوفو لكنها لاتزال ترفض استقلالها

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده باتت تعترف بجوازات سفر كوسوفو لكنها لا تزال متمسكة بعدم الاعتراف باستقلالها.



وشدد على أن إسبانيا لن تكون "البتة عائقاً أمام قيام حوار" بين بريشتينا والاتحاد الأوروبي.



وقال ألباريس للصحافيين إن "إسبانيا تطبق هذا الإجراء (الإعفاء من التأشيرة) كونها عضواً في منطقة شنغن".



وأضاف: "موقف إسبانيا لم يتغير. إسبانيا لا تزال لا تعترف بسيادة أو استقلال كوسوفو لأننا لا نعترف بإعلان الاستقلال من جانب واحد".