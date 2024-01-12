"الصحة العالمية": أكبر مستشفى في قطاع غزة يستأنف العمل جزئيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكبر مستشفى في قطاع غزة تضرر بشدة من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس استأنف الخدمة جزئيا.



وأعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية على منصة "إكس" ليل الخميس الجمعة أن "فريقا من منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكن من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة اليوم وتقديم 9300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لعلاج ألف مريض من ضحايا الصدمات ومئة مريض يحتاجون إلى غسيل كلى".



ولاحظ فريق المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن المستشفى أصبح من جديد قادرا على تقديم الرعاية بفضل فريق طبي مكون من ستين شخصًا.



وأوضح تيدروس أن "مستشفى الشفاء أصبح لديه مرة أخرى خدمة أساسية لأمراض النساء والتوليد والأشعة، وقدرة محدودة على غسيل الكلى وقدرات "الحد الأدنى" للتحاليل".



وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن "الاستئناف الجزئي للخدمات في الشفاء يعني أن استهلاك الوقود أعلى بكثير وأن الحاجة إلى الإمدادات الطبية تتزايد"، داعيا إلى ضرورة السماح بوصول منتظم وآمن إلى هذا المستشفى وجميع البنى التحتية الصحية في المنطقة.



وقال: "نصر مرة أخرى على ضرورة حماية الصحة وعدم استهدافها أو عسكرتها أبدا".

