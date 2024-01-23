واشنطن ترحب بمصادقة تركيا على إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

رحبت الولايات المتحدة بمصادقة البرلمان التركي على إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر يعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن "أولوية مهمة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.وجاء في منشور لمستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان على منصة إكس: "نرحب بتصويت البرلمان التركي بالموافقة على طلب إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"، مشددًا على أن "السويد ستجعل التحالف أكثر أمانًا وقوة".