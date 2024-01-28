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النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
أخبار دولية
2024-01-28 | 09:13
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النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
أعلن بيان مشترك أذاعه تلفزيون النيجر الرسمي إن النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الفور.
والدول الثلاث خاضعة لحكم مجالس عسكرية.
وقال الكولونيل أمادو عبد الرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجر في البيان "بعد 49 عاما ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر الباسلة بكل أسف وخيبة أمل كبيرة أن منظمة إيكواس حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية".
وأضاف عبد الرحمن "لم تساعد المنظمة بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن".
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