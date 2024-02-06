أمير قطير يستقبل بلينكن: لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

أكد الامير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.



كلام امير قطر جاء خلال لقائه وزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن في قصر لوسيل.



وأعرب بلينكن من جانبه عن تقدير بلاده لامير قطر على جهود دولة قطر المتصلة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة.



وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.