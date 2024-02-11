الكونغرس يوافق على بيع تركيا مقاتلات اف-16

أعلن السفير الأميركيّ في تركيا أنّ الكونغرس وافق رسميًا، على بيع مقاتلات اف-16 لتركيا، ما ينهي أشهرًا من المفاوضات، بين واشنطن وأنقرة.



وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأميركية، في أنقرة، على منصة إكس إنّ "قرار الكونغرس في الموافقة على أن تحوز تركيا أربعين مقاتلة اف-17 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدمًا كبيرًا."



وكانت الحكومة الأميركية وافقت في 26 كانون الثاني الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار وذلك بعد ثلاثة أيّام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسيّ.



وأُبلغ الكونغرس الأميركيّ، في اليوم نفسه، بالطلب التركيّ في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يومًا لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.



وأوضح مسؤول أميركيّ أنّ الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد الى حلف الأطلسيّ، ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات، التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.



وكان الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان عطل انضمام السويد إلى الحلف طوال عشرين شهرًا، مشترطًا موافقة أميركية متزامنة على بيع المقاتلات لبلاده.