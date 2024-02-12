القاهرة تندد بتصريحات وزير المال الإسرائيليّ

نددت مِصر بما اعتبرته تصريحات تحريضية وغير مسؤولة أدلى بها وزير المال الاسرائيليّ حمّل فيها القاهرة مسؤولية كبيرة عن هجوم السابع من تشرين الاول.

وأعلن الوزير بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع مع حزبه اليمينيّ المتطرف، أنّ المصريين يتحملون مسؤولية كبيرة، حسب ما نقلت إذاعة كان الاسرائيلية العامة.

واكد سموتريتش أنّ قسمًا كبيرًا من أسلحة حركة “حماس” يمر عبر مصر، التي تتقاسم حدودًا مع قطاع غزة بطول 12 كلم.

واعتبر المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية المِصرية السفير أحمد أبو زيد أنّ هذا الموقف مؤسف ومشين أن يستمر وزير المال الإسرائيليّ سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

وقال: ابو زيد أن "مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".