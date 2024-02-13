الوفد البرلماني الى بروكسل عقد لقاءات مع مسؤولين: لبنان مع تطبيق الـ1701 كاملاً

بدأ الوفد البرلماني المؤلف من: رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة والنواب: سليم الصايغ وسيمون ابي رميا وإلياس الخوري، زيارة رسمية الى بروكسل لمناقشة الأوضاع التي يمر بها لبنان مع المسؤولين الأوروبيين الكبار.



وتطرق الوفد في لقاءاته إلى جوانب الأزمة اللبنانية كافة مع "التشديد على التزام مسار الإصلاحات التي بدأ باعتماد بعضها والتأكيد على الاستمرار لاستكمال ما تبقى من قوانين بنيوية ضرورية لاستعادة الثقة".



وفي هذا الإطار، ثمن الوفد رصد 200 مليون يورو إضافية في الموازنة الأوروبية. وشكر الاتحاد الاوروبي على الاهتمام الدائم بلبنان، مطالبا بـ"تكثيف الجهود من أجل اعتماد أفضل معايير الشفافية والمراقبة والتقييم حماية للحوكمة الصالحة كما للشراكة السوية بين أوروبا ولبنان".



كذلك، طرح الوفد مسألة النازحين السوريين وكيفية عودتهم الى بلدهم بحسب ما جاء في توصية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني مع "الإضاءة على التداعيات الكارثية على لبنان والجوار".



وشدد الوفد أيضا على تطبيق القانون بالكامل انطلاقا من ضبط الحدود ووصولا إلى تنظيم العودة فضلا عن تأمين الحوافز ذات الصلة في سوريا بواسطة الأمم المتحدة والطلب إلى الأوروبيين المواكبة الداعمة لهذه العملية.



وحضر موضوع وكالة الأونروا واعلان بعض الدول عن وقف المساهمة في تمويلها، حيث ركز الوفد على ضرورة المحافظة على الوكالة الدولية لما فيه تأمينا للحق الإنساني للفلسطينيين ومصلحة للمجتمع الدولي. ولمس ايجابية أوروبية في هذا الشأن.