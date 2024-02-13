المفوض العام للأونروا يؤكد أن حل المنظمة سيكون "كارثيا"

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن حل المنظمة سيكون "كارثياً"، بعد تعرضه للضغط جراء اعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق لحركة حماس تحت مقر الوكالة في غزة.



ويأتي تصريح المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني بعد أن استمع إليه الدبلوماسيون في جنيف، حيث دعا أمام الصحافيين إلى إجراء "تحقيق"، بعد انتهاء الحرب في غزة، في أنفاق حماس وفي الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد السكان ومنشآت الأمم المتحدة في غزة.