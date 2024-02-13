تسعة أشخاص على الأقل محاصرون في منجم في تركيا بعد انزلاق للتربة

تسبب انزلاق للتربة بمحاصرة تسعة عمال على الأقل في منجم ذهب في أرزنجان في شرق تركيا، وفق ما أعلن رئيس بلديتها الثلاثاء، مؤكدا أن جهود البحث والإنقاذ جارية.



وأوضح رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة أن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.