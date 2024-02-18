خروج مستشفى ناصر في خان يونس عن الخدمة...

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة اليوم الأحد أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة".



وأشار القدرة إلى أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.



وقال: "خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة".