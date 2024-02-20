إسماعيل هنية في القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.