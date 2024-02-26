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جندي أميركي يحاول إضرام النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

أخبار دولية
2024-02-26 | 00:17
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جندي أميركي يحاول إضرام النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن
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جندي أميركي يحاول إضرام النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

أصيب جندي أميركي بجروح خطرة أثناء محاولته إشعال النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وفق ما أعلن مسؤولون، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يحتج على الحرب في غزة.
     
وذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة على منصة إكس أن رجال الإسعاف هرعوا إلى مكان الواقعة قبيل الساعة 13,00 (18,00 ت غ) استجابة "لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل".

 ولدى وصولهم، وجدوا أن الخدمة السرية، المكلفة حماية الشخصيات البارزة في الدولة الأميركية، قد أخمدت الحريق بالفعل.
     
ونُقل الرجل إلى المستشفى مصابا "بجروح خطرة تهدد حياته" حسب المصدر نفسه.
     
وأكد متحدث باسم القوات الجوية لوكالة فرانس برس أن الرجل عضو نشط في القوات الجوية الأميركية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 
     
وأفادت السفارة الإسرائيلية من جهتها بأن أي فرد من طاقمها لم يصب في الحادثة وإن الجندي الأميركي "غير معروف".

أخبار دولية

سفارة إسرائيل بواشنطن

غزة

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