أرمينيا تنهي وجود حرس الحدود الروسي في مطار يريفان

أعلنت أرمينيا الخميس أنها لم تعد بحاجة إلى حرس الحدود الروسي المنتشر في المطار الدولي في عاصمتها يريفان، في إشارة جديدة إلى اتساع إبتعادها عن موسكو.



وكانت روسيا مسؤولة عن مراقبة الحدود في مطار زفارتنوتس بموجب إتفاق يعود تاريخه إلى العام 1992 ويغطي أيضًا الحدود مع تركيا وإيران.



وفي ذلك الوقت، لم يكن لأرمينيا التي حصلت على إستقلالها مع إنهيار الإتحاد السوفياتي في العام 1991، حرس حدود خاص بها.



ولكن بحسب وزير الخارجية أرارات ميرزويان، فقد "باتت أرمينيا تملك القدرات المؤسسية اللازمة لضمان مراقبة الحدود في المطار". وقال الخميس: "أبلغنا روسيا أن مساعدتها لم تعد ضرورية للقيام بمراقبة الحدود في مطار زفارتنوتس".



غير أن هذا القرار لا يتعلق بحرس الحدود الروسي المتمركز في المواقع الحدودية.