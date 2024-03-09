إنتخاب آصف علي زرداري رئيسًا لباكستان للمرة الثانية

إنتخب آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو السبت رئيسًا لباكستان، وذلك للمرة الثانية بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين العامين 2008 و2013، وفق ما أفادت محطة "جيو نيوز" الإخبارية.



وحظي زرداري بتأييد 411 صوتًا مقابل 181 صوتًا نالها مرشح المعارضة خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة.