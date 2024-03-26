حاكم ولاية ماريلاند الأميركية يعلن حال الطوارىء بعد انهيار جسر في بالتيمور

أعلن حاكم ولاية ماريلاند الأميركية حال الطوارىء الثلاثاء إثر انهيار جسر في بالتيمور جرف في سقوطه سيارات ونحو 20 شخصًا في الماء.



وقال الحاكم ويس مور عبر اكس: "أعلنت حال الطوارىء في ماريلاند ونعمل مع طاقم مؤلف من عدة وكالات على إيفاد الموارد الفدرالية من إدارة بايدن بسرعة".