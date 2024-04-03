جثث موظفي الإغاثة الأجانب الذين قتلوا في غارة إسرائيلية تغادر غزة

نقلت جثث موظفي الإغاثة الأجانب الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على غزة إلى معبر رفح مع مصر اليوم الأربعاء مع تصاعد الغضب الدولي بسبب الهجوم الذي سلط الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني بالقطاع.



وأصابت الغارة التي وقعت في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين قافلة مكونة من ثلاث سيارات وقتلت سبعة من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية، ومن بينهم مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، وشخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية بالإضافة إلى زميل فلسطيني دفن في مسقط رأسه.



وأثار مقتلهم موجة تنديد من بعض من أقرب حلفاء إسرائيل، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه "غاضب" مما وصفه بأنه "ليس حادثًا منفردًا".