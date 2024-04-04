زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة منطقة فوكوشيما، في شمال شرق اليابان، من دون أن يُصدر تحذير من حدوث تسونامي، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات بعد الزلزال، الذي كان مركزه على عمق 40 كيلومترًا وشعر به سكان طوكيو.