جروشكو: العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسيّ تتدهور بشكل متوقع ومتعمد

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو قوله إنّ الوضع في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسيّ يتدهور بشكل متوقع ومتعمد.



وأضاف: "أوصلت واشنطن وبروكسل قنوات الحوار بين موسكو والحلف لمستوى حرج عند الصفر."



وفي الوقت نفسه، نقلت الوكالة عنه قوله إن روسيا ليس لديها أي نية لبدء صراع عسكري مع الحلف أو أعضائه.