الكويتيون يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ كانون الأول 2020

بدأ الناخبون الكويتيون الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ كانون الأول 2020، وهي الأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح الحكم مقاليد الحكم كأمير للبلاد في نهاية العام الماضي.



ويتنافس 200 مرشح في الانتخابات هذه، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، بينما يبلغ عدد الناخبين نحو 835 ألفا.



هذا وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.