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نقص المياه والجفاف يتفاقمان في منطقة دلتا ميكونغ في فيتنام

أخبار دولية
2024-04-06 | 11:28
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نقص المياه والجفاف يتفاقمان في منطقة دلتا ميكونغ في فيتنام
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نقص المياه والجفاف يتفاقمان في منطقة دلتا ميكونغ في فيتنام

يواجه آلاف الفيتناميين نقصًا حادًا في مياه الشرب، بسبب الجفاف وتملّح مصادر المياه العذبة.

 

ودفع ذلك السلطات في إحدى المقاطعات الجنوبية إلى إعلان حالة الطوارئ.

     

ويؤثّر هذا الوضع بشكل خاص على منطقة تان بهو دونغ في مقاطعة تيين غيانغ الجنوبية الواقعة في دلتا نهر ميكونغ على بعد حوالى 60 كيلومترًا من جنوب العاصمة الاقتصادية هو شي مينه.

     

وأثّر تسرّب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية والمياه السطحية على المحاصيل والوصول إلى المياه العذبة بالنسبة إلى آلاف الأسر في هذه المنطقة التي تقطنها 43 ألف نسمة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "في ان ايه".

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