الأردن: اعترضنا أجساما طائرة دخلت المجال الجوي الاردني الليلة الماضية

أعلن مجلس الوزراء الأردني أنه قد "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر".وأشار المجلس في بيان، إلى أن "شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق اي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين".