مسؤول بمطارات دبي: عودة مطار دبي لحركته الطبيعية خلال أقل من 24 ساعة

أعلن ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي لوكالة أنباء الإمارات (وام) ان عودة مطار دبي الدولي لحركته الطبيعية ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن.ويواجه المطار صعوبات في إنهاء إجراءات الرحلات الجوية المتأخرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإمارات يوم الثلاثاء.وقال الجوكر في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية إنه بمجرد عودة العمليات إلى طبيعتها سيجري تقييم الأضرار وتحديد حجم الخسائر.