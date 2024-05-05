استهداف معبر كرم ابو سالم الحدودي بالصواريخ وحماس تعلن مسؤوليتها

أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، أمام الشاحنات بعد إطلاق صواريخ باتجاه البوابة.



واشار الجيش في بيان إلى أنه"تم رصد نحو 10 عمليات إطلاق قذائف أثناء العبور من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".



وأكد أن "معبر كرم أبو سالم مغلق حاليا أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية".



بدورها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤوليتها عن الهجوم على معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، في وقت ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الهجوم أسفر عن وقوع خسائر في صفوف الإسرائيليين.