نقل زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى السجن

نقلت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأربعاء إلى السجن حيث يحتجز زوجها، بعدما أمضت ثلاثة أشهر في الإقامة الجبرية، بحسب ما أعلن محاميها.



وصدرت بحق عمران خان (71 عامًا) ثلاثة أحكام بالسجن بتهم الفساد والكشف عن وثائق سرية والزواج غير القانوني، قبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية التي أجريت في 8 شباط.



ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون منذ آب، من قيادة حزبه في هذه الانتخابات. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.



وكانت بشرى بيبي مستشارة عمران خان الروحية، وتزوجت منه في العام 2018، ووضعت رهن الإقامة الجبرية في ضواحي إسلام آباد، بعد إدانتها أيضًا بالفساد والزواج غير القانوني.



وقال انتصار حسين بانجوثا محامي حزب خان "حركة إنصاف" لوكالة فرانس برس: "تم نقلها إلى جناح النساء في سجن أديالا في روالبندي قرب العاصمة، بناءً على طلبها".



وأكد متحدث باسم الحزب أن "بشرى بيبي طلبت بنفسها أن تنقل لتتم معاملتها كشخص عادي".