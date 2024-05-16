أوكرانيا تعلن أنها أوقفت "التقدّم" الروسي في "مناطق معيّنة" من خاركيف

أعلن الجيش الأوكراني صباح اليوم، أنه أوقف "التقدّم" الروسي في مناطق معيّنة في خاركيف (شمال شرق)، حيث شنّت موسكو هجوماً مباغتاً في العاشر من أيار، واستولت على مناطق جديدة.



وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في المنطقة نازار فولوشين عبر التلفزيون: "لا يزال الوضع معقّداً في قطاع خاركيف ويتطوّر بشكل ديناميكي. تمكّنت قواتنا الدفاعية من تحقيق استقرار في الوضع جزئياً، وتمّ إيقاف تقدّم العدو في بعض المناطق والبلدات، لكنّه لا يزال يحاول تهيئة الظروف لمزيد من التقدّم".