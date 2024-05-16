أدنوك الإماراتية تعلن نجاح تشغيل حقل رأس الصدر للغاز

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت اليوم نجاح تشغيل العمليات في حقل رأس الصدر للغاز في أبوظبي.



وأفادت الوكالة بأن الطاقة الإنتاجية للحقل تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.