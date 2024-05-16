تركيا تدين مسؤولين سابقين في حزب موال للأكراد بسبب احتجاجات عين العرب السورية

دانت محكمة تركية مسؤولين بارزين سابقين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ومنهم الزعيمة المشاركة فيجن يوكسيكداج، بتهمة التحريض على احتجاجات 2014 التي جاءت في أعقاب هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة عين العرب السورية الكردية.



ومن المرجح أن يؤجج الحكم التوترات السياسية حول حزب الشعوب الديمقراطي الذي يواجه إغلاقا محتملا في قضية أخرى منفصلة.