زعيم الحوثيين باليمن: عملياتنا لا تقتصر فقط على منطقة البحر الأحمر

أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي أن أي سفينة من أي شركة متجهة إلى موانئ إسرائيل ستكون هدفا للحوثيين في أي مكان تطاله قدراتهم.



وشدد الحوثي، في حديث متلفز، على أن الامر ليس مقصورا فقط على منطقة البحر الأحمر.