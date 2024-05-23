إسرائيل تنشر مقطع فيديو عن أَسر مجندات في 7 تشرين الاول

سمحت عائلات خمس مجندات اسرائيليات محتجزات، في غزة، ببث لقطات في الاعلام تظهر لحظة أسرهن في قاعدة عسكرية في السابع من تشرين الاول.



في هذه اللقطات التي تستمر لأكثر من ثلاث دقائق مأخوذة من مقطع فيديو مدته ساعتين صوره مقاتلون من حركة "حماس" وفقًا للعائلات، تظهر المجندات بعضهن وجوههن ملطخة بالدماء، يجلسن على الأرض في ملابس النوم وأيديهن مقيدة، خلف ظهورهن.



وحاولت بعضهن التحدث إلى مقاتلي "حماس" بالإنكليزية وكانت علامات الذعر ظاهرة على وجوههن.



وبعد ذلك، وسط صيحات عناصر "حماس" نُقلن في سيارة جيب عسكرية، تحت إطلاق نار كثيف.



وقالت شقيقة إحدى المجندات ساشا أريف: "حان الوقت للتحرك وإلّا فإنّ دماء شقيقتي والرهائن الآخرين ستكون على أيدي الحكومة الإسرائيلية."