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هبوط إضطراري لمروحية تقل رئيس وزراء أرمينيا

أخبار دولية
2024-05-25 | 05:07
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هبوط إضطراري لمروحية تقل رئيس وزراء أرمينيا
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هبوط إضطراري لمروحية تقل رئيس وزراء أرمينيا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان السبت أن المروحية التي كانت تقله اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا بسبب سوء الأحوال الجوية، في حادث لم يسفر عن ضحايا.

وقال في منشور على فيسبوك: "كل شيء على ما يرام. نظرًا لسوء الأحوال الجوية، قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في فانادزور. سنواصل رحلتنا الآن بالسيارة".

وتقع فانادزور في واد بمنطقة جبلية في شمال أرمينيا.

ويواجه باشينيان حركة احتجاجية في بلاده على خلفية إعادة يريفان أربع بلدات حدودية إلى أذربيجان، وانتصار باكو في الحربين الأخيرتين بشأن ناغورني قره باغ في 2020 و2023، وسيطرتها على الجيب الذي كان يقطن فيه عشرات الآلاف من الأرمن.

وأتى حادث مروحية باشينيان بعد أيام من مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما في تحطم مروحية في منطقة جبلية بشمال غرب إيران في 19 أيار في ظل أحوال جوية سيئة.

أخبار دولية

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