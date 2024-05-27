الجيش الإسرائيلي: نحقّق في "إطلاق نار على الحدود" المصرية الإسرائيلية

أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقّق في "إطلاق نار على الحدود" المصرية الإسرائيلية وأنه على اتصال مع الجانب المصري بهذا الصدد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس: "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجرى التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".