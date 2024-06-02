وزير الدفاع الصيني: لصبر بكين "حدودا" في ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي

حذّر وزير الدفاع الصيني الأحد من أنّ لصبر بلاده "حدودا" في بحر الصين الجنوبي، بعد سلسلة مواجهات بين سفن صينية وأخرى فيليبينية قرب شعاب مرجانية متنازع عليها.



واستخدمت سفن عسكرية صينية مدافع مياه ضد قوارب فيليبينية مرات عدة في المياه المتنازع عليها والتي تطالب بكين بالسيادة عليها بالكامل تقريبا. كما وقعت اصطدامات بين سفن أسفرت عن إصابة عدد من العسكريين الفيليبينيين.

في سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الصيني أن بكين منفتحة على إجراء اتصالات عسكرية مع الولايات المتحدة، بعد أن عقد وزيرا دفاع البلدين أول محادثات معمقة وجها لوجه منذ 18 شهرا.



والتقى دونغ ونظيره الأميركي لأكثر من ساعة في الفندق الفخم الذي يستضيف منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة الذي يحضره مسؤولون دفاعيون من كل أنحاء العالم وأصبح في السنوات الأخيرة مقياسا للعلاقات الأميركية الصينية.



وبعد الاجتماع قال أوستن إن المحادثات الهاتفية بين القادة العسكريين الأميركيين والصينيين ستستأنف "في الأشهر المقبلة".