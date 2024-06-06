قتيل و90 جريحا في حادث تصادم عربتَي ترام في سيبيريا

قُتل شخص وجُرح تسعون آخرون بينهم خمسة أطفال في حادث تصادم عربتَي ترام في مدينة كيميروفو في شرق سيبيريا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة المحلية.



وفقدت إحدى عربتَي الترام السيطرة أثناء نزولها من تلة.



وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية أن سرعة عربة الترام ازدادت إلى حد كبير أثناء نزولها من تلة، بينما بقيت على سكتها، واقتُلعت أبوابها وانقذف عدد من ركابها من النوافذ ليسقطوا مباشرة على طريق مزدحم.



ثم اصطدمت العربة بأخرى كانت متوقفة لتحميل ركاب، بحسب اللقطات.