تحطم طائرة قاذفة روسية في جبال القوقاز خلال رحلة تدريبية اعتيادية ومقتل طاقمها

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة قاذفة روسية من طراز سوخوي-34 تحطمت في جبال القوقاز خلال رحلة تدريبية اعتيادية مما أسفر عن مقتل طاقمها، وذلك جراء عطل فني على الأرجح.



وأكدت أن "الطائرة تحطمت في منطقة مهجورة. ولم يسفر الحادث عن دمار على الأرض. ولقي الطاقم حتفه".



ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.



وسوخوي-34 طائرة قاذفة مقاتلة سوفيتية الأصل أسرع من الصوت ومتوسطة المدى وقادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية.