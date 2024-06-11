المتحدث باسم الكرملين: روسيا وإيران تواصلان العمل بشأن اتفاق للتعاون الثنائي الشامل

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا وإيران تواصلان العمل بشأن اتفاق للتعاون الثنائي الشامل، على الرغم من احتمال تغيير الجدول الزمني المحدد لبعض الأمور.



وأعلن بيسكوف أن روسيا تعتزم تطوير العلاقات مع إيران.