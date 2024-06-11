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رئيس مالاوي: جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل كلاوس لقوا حتفهم

أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطاب للأمة أن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما واختفت أمس الاثنين لقوا حتفهم.