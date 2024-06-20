رومانيا تقرر إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

أعلنت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي عزمها على إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا.

وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطنيّ الرومانيّ، في بيان: "بالنظر للتدهور الكبير في الوضع الأمني في أوكرانيا... قرر أعضاء المجلس تقديم منظومة باتريوت لأوكرانيا بتنسيق وثيق مع دول الحلف".

واتُخذ القرار "شرط أن تواصل بلادنا المفاوضات مع دول الحلف، وخصوصا الولايات المتحدة، بهدف الحصول على نظام مماثل أو معادل" لحماية مجالها الجوي، وفق البيان.

وأضاف البيان أن الدولة المتاخمة لأوكرانيا تحتاج أيضا إلى "حلّ موقت لتعويض الضعف التشغيلي الناجم بالتالي عن ذلك".

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ب"الدعم المستند الى مبادئ" من رومانيا.

وقال على منصة إكس إن "هذه المساهمة الحاسمة ستعزز درعنا الجوية وتساعدنا على حماية شعبنا والبنى التحتية الحيوية بشكل أفضل من الإرهاب الجوي الروسي".