العثور على جثة بعد فيضانات سويسرا وشخصان في عداد المفقودين

عثرت عناصر الإنقاذ في سويسرا على جثة أحد الأشخاص الثلاثة المفقودين منذ الفيضانات التي شهدها كانتون غراوبوندن (جنوب شرق)، وفق ما أعلنت الشرطة.



وأدت الأمطار الجمعة إلى فيضانات وانزلاقات أرضية دمّرت منازل في منطقة فال ميسولتشينا الجبلية في الكانتون.



وعُثر على جثة رجل على بعد ثمانية كيلومترات من المكان الذي فُقد أثره فيه، وفق الشرطة.



كما عُثر على امرأة كانت مفقودة على قيد الحياة وسط الصخور والوحل السبت. ولا يزال شخصان في عداد المفقودين.



وقال المتحدث باسم الشرطة وليام كلوتر إن "احتمال العثور عليهما على قيد الحياة ضئيل".