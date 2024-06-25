روسيا تعلن حجب موقع وكالة فرانس برس

أعلنت روسيا أنّها ستحجب موقع وكالة فرانس برس وخدمة العملاء في البلاد كجزء من ردّها "الانتقامي" على القيود الأوروبية على وسائل الإعلام الروسية.



ونشرت وزارة الخارجية الروسية لائحة بـ81 وسيلة إعلامية اتُخذ القرار بحجبها، ومن بينها موقعا وكالة فرانس برس afp.com وafpforum.com.