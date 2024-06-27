الرئيس الفلسطيني قد يزور روسيا في آب

أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ربما يزور روسيا في آب.



ولم تذكر الوكالة موعدا محددا للزيارة المزمعة.