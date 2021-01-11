الأمن العام: معاودة قبول وتسيير طلبات

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عطفا على بيانها المتعلق باتخاذ اجراءات استثنائية خلال فترة الاغلاق العام وبغية تسيير بعض الأمور الملحة للمواطنين والرعايا العرب والاجانب، أعلنت المديرية العامة للامن العام، أنها ستعاود قبول وتسيير الطلبات التالية:- طلبات منح وتجديد وثائق السفر وجوازات المرور واستدعاءات فقدان مستند صادر عن الامن العام لدى المراكز الاقليمية ولدى دائرة العلاقات العامة شرط ضم حجز او تذكرة سفر.- الاحالات والاستنابات الواردة من النيابات العامة والمحاكم كافة، العدلية والشرعية والروحية والمديرية العامة للاحوال الشخصية .- تسليم المعاملات المنجزة لأصحابها حتى لو اقتضى ذلك حضورهم الى المركز .- تسوية اوضاع الرعايا العرب والاجانب الراغبين بالمغادرة مهما بلغت مدة مخالفتهم لدى الدوائر والمراكز الحدودية، وفقا للاصول وبعد استيفاء الرسوم المتوجبة (من دون ضم براءة ذمة من وزارة العمل فيما خص حاملي اقامات العمل) شرط حيازة الاقامة الاصلية عند المغادرة.- وسيصار، عند اللزوم، الى استدعاء اصحاب العلاقة بناء على موعد مسبق مع مراعاة كل الشروط الصحية ومنع الاكتظاظ وتحديد عدد المتواجدين داخل المراكز وأماكن الانتظار.