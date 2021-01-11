أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2021 - 06:21
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وزني أعطى توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة

وزني أعطى توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,وزني,وزني أعطى توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة
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وزني أعطى توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة
Lebanon News
أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة تنفيذاً للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.
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