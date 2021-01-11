11 كانون الثاني 2021 - 06:21 11/01/2021 06:21:57

وزني أعطى توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,وزني,وزني أعطى توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة

LBCI News Lebanon

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة تنفيذاً للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.